Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского не смогли деблокировать боевые группы двух украинских бригад, которые попали в окружение в села Синельниково в Харьковской области. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает РИА Новости.
«За сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — сказал собеседник агентства.
Ночью 22 сентября ВСУ совершили очередную бесчеловечную атаку. Киевский режим ударил по гражданскому объекту в Крыму. В результате атаки БПЛА пострадало 16 человек, погибли трое.
Также сообщалось, что ВСУ бросили несколько десятков погибших украинских военных в населенном пункте Ольговское Запорожской области.