ВСУ не удалось деблокировать группы сослуживцев, окруженных у Синельниково

ВСУ не смогли деблокировать окруженные боевые группы 57-й и 127-й бригад.

Источник: Комсомольская правда

Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского не смогли деблокировать боевые группы двух украинских бригад, которые попали в окружение в села Синельниково в Харьковской области. Об этом со ссылкой на представителей российских силовых структур сообщает РИА Новости.

«За сутки противник дважды пытался деблокировать окруженные в лесу боевые группы 57-й и 127-й бригад. Успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — сказал собеседник агентства.

Ночью 22 сентября ВСУ совершили очередную бесчеловечную атаку. Киевский режим ударил по гражданскому объекту в Крыму. В результате атаки БПЛА пострадало 16 человек, погибли трое.

Также сообщалось, что ВСУ бросили несколько десятков погибших украинских военных в населенном пункте Ольговское Запорожской области.

