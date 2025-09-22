Ричмонд
В Донецке при атаке БПЛА повреждены жилые дома и супермаркет

При атаке дрона ВСУ на Донецк повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

Источник: РИА Новости

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Многоквартирные жилые дома и супермаркет повреждены в результате атаки украинского БПЛА в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

Ночью в небе над Донецком раздались два мощных взрыва.

Дрон угодил в спальную часть Куйбышевского района города. В результате атаки повреждены три многоквартирных жилых дома и расположенный рядом магазин — у них повреждены фасады и остекление. Перед одним из домов образовалась большая воронка, рядом с ней множество фрагментов дрона — части двигателя, крылья и фрагменты с надписями на украинском языке. Также повреждены не менее трех гражданских автомобилей.

По словам очевидцев, при взрыве пострадали как минимум два человека. Одним из пострадавших оказался ребенок, которого посекло осколками в квартире.

