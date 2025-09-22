25 БПЛА сбили над Ростовской областью

Известно, что всего по стране за ночь было сбито 114 дронов. Из них 25 уничтожили над Краснодарским краем, 19 — над территорией Белгородской области, 13 БПЛА — над Астраханской областью, десять беспилотников сбили над Республики Крым, семь — над Брянской областью, пять — над акваторией Азовского моря. По три дрона сбили над Ярославской и Волгоградской областями, два — над акваторией Черного моря. И по одному БПЛА сбили над Курской и Воронежской областями.