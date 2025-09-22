Над Кубанью за ночь сбили 25 беспилотников

Всего дежурными расчетами ПВО было сбито 114 БПЛА самолетного типа. Кроме Кубани, 25 дронов уничтожили над Ростовской областью, 19 — над Белгородской, 13 — над Астраханской.
В небе над Крымом сбили десять БПЛА, над Брянской областью — семь, над акваторией Азовского моря — пять. Также сбито по три беспилотника над Ярославской и Волгоградской областями, два — над Черным морем, по одному — над Курской и Воронежской областями.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в результате отражения атаки БПЛА в Стародеревянковской произошло возгорание на электроподстанции. Части сбитых беспилотников также упали на территории частных домов в Славянском районе Кубани.