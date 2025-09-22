Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Кубанью за ночь сбили 25 беспилотников

Минобороны РФ сообщило о массовой атаке украинских БПЛА в ночь на 22 сентября. По данным ведомства, только над территорией Краснодарского края средствами ПВО перехватили и уничтожили 25 беспилотников.

Источник: Коммерсантъ

Всего дежурными расчетами ПВО было сбито 114 БПЛА самолетного типа. Кроме Кубани, 25 дронов уничтожили над Ростовской областью, 19 — над Белгородской, 13 — над Астраханской.

В небе над Крымом сбили десять БПЛА, над Брянской областью — семь, над акваторией Азовского моря — пять. Также сбито по три беспилотника над Ярославской и Волгоградской областями, два — над Черным морем, по одному — над Курской и Воронежской областями.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в результате отражения атаки БПЛА в Стародеревянковской произошло возгорание на электроподстанции. Части сбитых беспилотников также упали на территории частных домов в Славянском районе Кубани.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше