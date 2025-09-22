Губернатор Евраев: на подлете к Ярославлю сбили три украинских БПЛА

Три украинских беспилотника были нейтрализованы на подлёте к Ярославлю. В результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — уточнил чиновник в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны сбили 114 украинских беспилотников над десятью регионами страны. Кроме того, поздно вечером в воскресенье, 21 сентября, киевский режим предпринял попытку атаковать БПЛА и фугасными снарядами Крым. ВСУ ударили по курортному району, в частности под огнем оказалась школа и территория отеля. В результате атаки 16 пострадавших и трое погибших.
