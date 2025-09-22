Из города Башкирии в зону СВО отправится большой гуманитарный груз

«Сердечное спасибо всем, кто принимал участие в формировании и погрузке гуманитарного груза — предприятиям, организациям, волонтёрам, предпринимателям, неравнодушным жителям. Отдельная благодарность водителям и тем, кто сопровождает грузы. Вместе, единым тылом, мы приближаем нашу общую победу», — поблагодарил земляков Алексей Пальчинский в своих соцсетях.