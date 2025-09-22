Из города Башкирии в зону СВО отправится большой гуманитарный груз

В Октябрьском собрали 23-й гуманитарный конвой для отправки в зону проведения СВО. По словам главы администрации города Алексея Пальчинского, гуманитарная колонна отвезёт на передовую автомобили УАЗ и «Нива», квадроцикл, мобильную баню.
Кроме того, горожане подготовили средства радиоэлектронной борьбы и видеонаблюдения, цифровые рации, тактические рюкзаки, носилки, маскировочные сети. Также военнослужащие получат печи-буржуйки, генераторы, рабицу, ОСБ для обустройства укрытий и другие стройматериалы, запчасти, рабочие инструменты, пластиковые и железные ёмкости.
«Сердечное спасибо всем, кто принимал участие в формировании и погрузке гуманитарного груза — предприятиям, организациям, волонтёрам, предпринимателям, неравнодушным жителям. Отдельная благодарность водителям и тем, кто сопровождает грузы. Вместе, единым тылом, мы приближаем нашу общую победу», — поблагодарил земляков Алексей Пальчинский в своих соцсетях.
Ранее гуманитарный груз для участников спецоперации подготовили в администрации Советского района Уфы, сообщал «Башинформ».