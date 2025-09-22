Ричмонд
Директор «Сәләт — Ак Барс» в Форосе: Сильно пострадала школа — соседнее от нас здание

О том, как накануне поселок Форос атаковали ВСУ, «Татар-информу» рассказала директор Молодежного центра «Сәләт — Ак Барс», который относится к министерству по делам молодежи Республики Татарстан, Кира Маслова.

В момент атаки директор находилась в лагере. Как только стали раздаваться взрывы, она поспешила организовать эвакуацию персонала.

«Мы прекрасно знаем, как это бывает, просто в первый раз атака была такой массированной. Персонал был быстро эвакуирован, на этот случай у нас есть убежище, которое было построено еще в момент основания лагеря. Отдыхающих в этот момент не было», — рассказала Кира Маслова.

В результате произошедшего лагерь не пострадал, вся инфраструктура цела, отметила она.

«Сильно пострадала школа — это соседнее от нас здание. Обрушился актовый зал, очень сильно горело. Было много дыма, были видны языки пламени», — объяснила директор лагеря.

Кира Маслова добавила, что пострадавших сама не видела, из ее знакомых никто не пострадал.

«Ночью территорию лагеря осмотрели спецслужбы, обломков БПЛА обнаружено не было. Днем будет проведен повторный осмотр. Нас эта ситуация не напугала. Я прекрасно понимаю, где я нахожусь и где работаю. Желания уехать, конечно же, нет», — отметила она.

Накануне поселок Форос в Крыму атаковали ВСУ. В результате были повреждены здания санатория «Форос» и школа в поселке.

В результате атаки есть пострадавшие и погибшие. На данный момент известно примерно о 16 раненых и троих погибших, один из которых — охранник пострадавшей школы.

«На месте работают профильные службы, людям оказывается вся необходимая помощь. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале.

