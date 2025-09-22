Ричмонд
Взрыв произошел у здания администрации Белгорода: подробности

У здания администрации Белгорода сдетонировал дрон, пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв произошел у здания администрации Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека», — говорится в сообщении от чиновника.

Оказалось, что у администрации Белгорода сдетонировал дрон. Известно о двух пострадавших. Их отвезли в городскую больницу № 2, им оказывается вся необходимая помощь. Личность пострадавших устанавливается, отмечается, что женщина получила осколочные ранения ноги, а мужчина доставлен в медицинское учреждение с открытыми ранами лица.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ ударили дроном по курортному району Крыма. Всего пострадали 16 человек и трое скончались. При этом ни в Белгороде, ни в Крыму рядом не находилось военных объектов, киевский режим следует политики террора и срывает злость на мирных гражданах.