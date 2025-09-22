Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ ударили дроном по курортному району Крыма. Всего пострадали 16 человек и трое скончались. При этом ни в Белгороде, ни в Крыму рядом не находилось военных объектов, киевский режим следует политики террора и срывает злость на мирных гражданах.