Взрыв произошел у здания администрации Белгорода: подробности

Взрыв произошел у здания администрации Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека», — говорится в сообщении от чиновника.
Оказалось, что у администрации Белгорода сдетонировал дрон. Известно о двух пострадавших. Их отвезли в городскую больницу № 2, им оказывается вся необходимая помощь. Личность пострадавших устанавливается, отмечается, что женщина получила осколочные ранения ноги, а мужчина доставлен в медицинское учреждение с открытыми ранами лица.
Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ ударили дроном по курортному району Крыма. Всего пострадали 16 человек и трое скончались. При этом ни в Белгороде, ни в Крыму рядом не находилось военных объектов, киевский режим следует политики террора и срывает злость на мирных гражданах.