Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Четверо пострадавших в результате атаки украинских беспилотников по санаторию в Форосе — в тяжелом состоянии, двое в реанимации. Об этом сообщила директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина.

Источник: РИА "Новости"

«На лечение поступили 13 пациентов, госпитализированы 12 пациентов, четверо из них (находятся) в тяжелом состоянии», — сказала Еремина.

Состояние семерых пострадавших оценивается как средней тяжести, один человек — в удовлетворительном состоянии, двое находятся в реанимации, один пострадавший — на искусственной вентиляции легких. Одному пациенту было проведено переливание крови. Было прооперировано четыре человека, добавила она.

Детей среди пострадавших нет.

В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.