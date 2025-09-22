После атаки на Форос четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В воскресенье вечером украинские боевики атаковали беспилотниками Крым и Севастополь. По информации Минобороны России, ВСУ ударили по гражданским объектам на Южном берегу Крыма беспилотниками, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке. По последней информации, три человека погибли и 16 ранены.