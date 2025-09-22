Силами ПВО 22 сентября уничтожен беспилотник ВСУ в Воронежской области

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Опасность атаки сохранялась в области с 23:07 до 7:14.
Как уточнили в Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 сентября над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 114 беспилотников самолетного типа.
