Силами ПВО 22 сентября уничтожен беспилотник ВСУ в Воронежской области

Дежурные силы ПВО уничтожили украинский БПЛА в небе над Воронежской областью минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Опасность атаки сохранялась в области с 23:07 до 7:14.

Как уточнили в Минобороны РФ, в ночь с 21 на 22 сентября над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 114 беспилотников самолетного типа.

