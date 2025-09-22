В нескольких районах Кубани зафиксированы разрушения и пожары после атаки БпЛА

В ряде муниципалитетов отмечены пожары и разрушения от падения обломков дронов.
Как рассказали в тг-канале краевого Оперштаба, в станице Стародеревянковской Каневского района загорелась электроподстанция. Люди не пострадали, на месте происшествия работают экстренные службы и оперативные бригады.
В Славянском районе части дронов упали сразу на территории трех частных домов в Славянске-на-Кубани. Повреждены кровли и фасады строений, выбиты стекла в окнах. Кроме того, из-за обломков загорелась сухая растительность в промышленной зоне. Жертв нет, службы ликвидируют последствия.
Аналогичный случай зафиксирован в Калининском районе. В станице Гривенской части БпЛА разрушили крышу одного из домов, вызвав возгорание, осколками зацепило соседние постройки. Пострадавших среди жителей также нет.
По данным военного ведомства, всего за минувшую ночь средствами ПВО было уничтожено 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. В частности, 5 — над акваторией Азовского моря и 2 — над Черным морем.