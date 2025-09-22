Офицер ВС Британии запутался в патронах и 23 раза выстрелил в сослуживца

Военнослужащий элитного британского спецназа перепутал во время учений боевые и холостые боеприпасы и выпустил в сторону сослуживца 23 патрона, 7 — попали в мужчину, пишет The Sun.
Как выяснило следствие, военные проводили учения — пострадавший играл роль террориста, охраняющего дверь в комнату с заложниками, стрелявший — пытался прорваться в эту комнату. В темноте он перепутал магазины и выстрелил в коллегу боевыми патронами, а не холостыми.
Мужчине удалось выжить, его спас бронежилет, однако он перенес несколько серьезных операций и потерял 90% срединного нерва, который отвечает за движение предплечья, запястья, кисти и пальцев.
«Мои травмы изменили мою жизнь и будут влиять на неё и дальше», — заявил на суде пострадавший.
Суд в Уилтшире признал, что стрелявший перепутал магазины из-за нарушений техники безопасности — в месте, где проводились учения, было очень темно, также боеприпасы были не помечены.
Военнослужащему дали полгода лишения свободы условно, также он должен выплатить пострадавшему компенсацию в 5 тыс. фунтов стерлингов (566 тыс. рублей).
Ранее офицер ВС Британии признался в сексуальном насилии над солдатом.