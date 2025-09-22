В результате падения обломков сбитых БПЛА на Кубани повреждены 13 домов

В результате падения обломков сбитых БПЛА в Славянском районе Кубани повреждено имущество граждан по 13 адресам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Роман Синяговский.
Пострадавших среди местных жителей и туристов нет, повреждены кровель, потолки и чердачные помещения частных домов. На местах падения обломков работают специалисты Росгвардии. На адреса выезжает комиссия администрации для оценки причиненного ущерба. Проводится обследование, фиксируются последствия.
«По итогам оценки причиненного ущерба пострадавшим будет оказана необходимая поддержка. Напоминаю, что съемка беспилотников и работы системы ПВО запрещена! Ни в коем случае не подходите близко и не поднимайте с земли подозрительные предметы. Звоните 112, если Вы увидели обломки или Ваше имущество пострадало», — отметил Роман Синяговский.
Ранее мы писали, что 25 БПЛА ВСУ минувшей ночью сбили над Краснодарским краем. Кроме того, пять беспилотников было сбито над Азовским морем и два — над Черным.