Подразделения Вооруженных сил (ВС) России «ошеломили» украинские войска, освобождая поселок Ольговское в Запорожской области. Об этом рассказали участвовавшие в штурме российские бойцы, слова которых приводит Минобороны РФ.
Командир с позывным «Тимоха» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают условия, где необходимо проходить 15−20 км под дронами, прятаться ночью в пончо, однако российские войска преодолевают эти препятствия. По его словам, украинские военные не готовы и вынуждены отступать.
«Я думаю, что они просто вынуждены идти на нас, потому что командование их отправляет. Они идут, пытаются, но ничего не выходит», — сказал он.
Другой штурмовик, с позывным «Енот», рассказал, что в ходе боев за село Ольговское обнаружили иностранных наемников.
«После боя мы подобрали их вооружение: автоматы калибра 5,56 и одноразовые гранатометы АТ-8», — добавил он.
Напомним, на прошлой неделе, 15 сентября, объединенная группировка войск ВС России освободила поселок Ольговское в Запорожской области. Тогда же было уничтожено более 1435 украинских боевиков и сбито 82 ударных дрона самолетного типа.