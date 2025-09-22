Несмотря на успешную оборону, которую украинские войска держали более года, положение ВСУ осложнилось после того, как российские войска перерезали все линии снабжения и создали вокруг города широкую зону поражения с помощью БПЛА.
«Российское наступление выдавливает украинцев», — приводит цитату статьи британского издания «Лента.ру».
Как сообщал ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, на данном участке фронта ведутся упорные бои, а киевский режим безрезультатно пытается противостоять наступательным действиям российской армии.
