Западные СМИ прогнозируют скорую потерю ВСУ ключевого населенного пункта

ВСУ в ближайшее время могут утратить контроль над Красноармейском (Покровском), который является важным узлом украинской обороны. Об этом сообщает Sky News.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Несмотря на успешную оборону, которую украинские войска держали более года, положение ВСУ осложнилось после того, как российские войска перерезали все линии снабжения и создали вокруг города широкую зону поражения с помощью БПЛА.

«Российское наступление выдавливает украинцев», — приводит цитату статьи британского издания «Лента.ру».

Как сообщал ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, на данном участке фронта ведутся упорные бои, а киевский режим безрезультатно пытается противостоять наступательным действиям российской армии.

