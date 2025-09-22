ВС РФ использовали антидроновые накидки при взятии села Ольговское в Запорожье

Российские военные при захвате села Ольговское в Запорожской области осуществляли атаки в разное время суток, включая ночные операции с применением специальных антидроновых накидок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командира гранатометного взвода группировки войск «Восток» с позывным «Тимоха».