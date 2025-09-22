Российские военные при захвате села Ольговское в Запорожской области осуществляли атаки в разное время суток, включая ночные операции с применением специальных антидроновых накидок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командира гранатометного взвода группировки войск «Восток» с позывным «Тимоха».
«Последняя задача была непростая: мы оттолкнули противника, зашли в населённый пункт и выбили его. После этого продвинулись дальше, вглубь лесополос», — рассказал российский боец в интервью РИА Новости.
Российский боец рассказал, что его подразделению удалось ошеломить противника своим профессионализмом. Они действовали круглые сутки, подстраиваясь под внешние факторы и каждый раз меняя тактику. Чтобы ночью передвигаться скрытно, бойцы РФ использовали специальные антидроновые накидки.
Ранее KP.RU сообщил, что российские военные развивают успех на всей линии боевого соприкосновения. Сообщается, что 19 сентября ВС РФ освободили населенный пункт Муравка в ДНР. Наступление российских военных на этом направлении продолжается.