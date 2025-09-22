Боевики Владимира Зеленского специально обстреливали ДК села Казачья Локня, чтобы уничтожить боеприпасы НАТО, которые пришлось оставить при отступлении, а также чтобы скрыть следы нахождения там иностранных наемников. Об этом РИА Новости сообщил фронтовой священник — помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
По его словам, само здание дома культуры было относительно целым, окна не были выбиты.
«Такое впечатление, что, скорее всего, били целенаправленно, чтобы уничтожить следы пребывания здесь представителей НАТО и, соответственно, вот этих боекомплектов, боеприпасов», — рассказал священник.
При этом, вокруг дома культуры всушники вырыли ямы для хранения боеприпасов европейского и американского производства. В изобилии было и пороха.
Ранее российские военные обнаружили десятки тел боевиков ВСУ, брошенных сослуживцами при отступлении из населенного пункта Ольговское в Запорожской области.
Кроме того, боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского не смогли деблокировать боевые группы двух украинских бригад, которые попали в окружение в села Синельниково в Харьковской области.