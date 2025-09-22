Удар ВСУ по Форосу в Крыму — что известно к этому часу

По словам директора агентства Вероники Скворцовой, в рамках оперативного реагирования в Ялту были направлены две специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медсестер. Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты четыре операционные. По информации Минздрава России, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров для выработки тактики лечения тяжелых пациентов.