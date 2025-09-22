В Каневском районе Кубани потушили пожар после атаки БПЛА. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Напомним, при падении обломков дрона в ночь на 22 сентября в станице Стародеревянковской загорелась электроподстанция. На место выехали экстренные и оперативные службы.
«Подачу электроэнергии восстановили с помощью резервных подстанций. В настоящее время ведут работы по восстановлению двух пострадавших трансформаторов», — сообщили в региональном оперштабе.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Славянском районе нашли повреждения по 13 адресам после атаки БПЛА. Саперы обезвреживают и изымают обломки дронов.
Всего в ночь на 22 сентября над Краснодарским краем сбили 25 беспилотников.