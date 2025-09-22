Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Каневском районе Кубани потушили пожар после атаки БПЛА

Пожар на электроподстанции в Каневском районе потушили.

Источник: Комсомольская правда

В Каневском районе Кубани потушили пожар после атаки БПЛА. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, при падении обломков дрона в ночь на 22 сентября в станице Стародеревянковской загорелась электроподстанция. На место выехали экстренные и оперативные службы.

«Подачу электроэнергии восстановили с помощью резервных подстанций. В настоящее время ведут работы по восстановлению двух пострадавших трансформаторов», — сообщили в региональном оперштабе.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Славянском районе нашли повреждения по 13 адресам после атаки БПЛА. Саперы обезвреживают и изымают обломки дронов.

Всего в ночь на 22 сентября над Краснодарским краем сбили 25 беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше