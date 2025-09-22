Ричмонд
В Ялте запустили горячую линию после атаки в Форосе

Для связи с родственниками погибших и пострадавших организована работа горячей линии администрации.

Источник: Янина Павленко/Tg

В администрации Ялты после атаки украинских беспилотников по санаторию «Форос» для связи с родственниками погибших и пострадавших организована работа горячей линии.

По любым вопросам можно обращаться по телефонам: +7 978 572−96−96 — Сергей Александрович Баннов, первый заместитель главы администрации Ялты, и +7 978 538−86−03 — Елена Андреевна Омесова, руководитель аппарата.