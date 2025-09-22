Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Ранее в Севастополе по итогам заседания оперштаба ввели два дополнительных сигнала оповещения: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». Разработано новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.