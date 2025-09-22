Ричмонд
Воздушную тревогу объявили в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе утром во вторник. Соответствующее предупреждение разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — предупредил он.

Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.

Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или «кармана», чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.

Ранее в Севастополе по итогам заседания оперштаба ввели два дополнительных сигнала оповещения: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». Разработано новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.