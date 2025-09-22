МИД сообщил о двух пострадавших белорусах в Крыму

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило поступившую информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму.
«Согласно уточненным данным, двое пострадавших (граждан Беларуси. — Sputnik) получили ранения средней степени тяжести», — сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Там подчеркнули, что белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями.
«МИД держит ситуацию на особом контроле», — сказали в пресс-службе, подчеркнув, что при необходимости гражданам будет оказана всесторонняя поддержка.
Атака ВСУ на Крым
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что киевский режим в минувшее воскресенье совершил преднамеренную террористическую атаку.
По его словам, удар украинских БПЛА пришелся на район возле поселка Форос, который находится на южном берегу Крыма, под атаку беспилотников попали санаторий «Форос» и здание школы. В результате три человека погибли, еще 16 получили ранения.
Как сообщила мэр Ялты Янина Павленко, среди пострадавших во время атаки украинских беспилотников ВСУ на Крым, в Форосе есть граждане Беларуси.