Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД сообщил о двух пострадавших белорусах в Крыму

В результате удара украинских БПЛА в районе поселка Форос на южном берегу Крыма три человека погибли, шестнадцать получили ранения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило поступившую информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму.

«Согласно уточненным данным, двое пострадавших (граждан Беларуси. — Sputnik) получили ранения средней степени тяжести», — сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Там подчеркнули, что белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями.

«МИД держит ситуацию на особом контроле», — сказали в пресс-службе, подчеркнув, что при необходимости гражданам будет оказана всесторонняя поддержка.

Атака ВСУ на Крым

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что киевский режим в минувшее воскресенье совершил преднамеренную террористическую атаку.

По его словам, удар украинских БПЛА пришелся на район возле поселка Форос, который находится на южном берегу Крыма, под атаку беспилотников попали санаторий «Форос» и здание школы. В результате три человека погибли, еще 16 получили ранения.

Как сообщила мэр Ялты Янина Павленко, среди пострадавших во время атаки украинских беспилотников ВСУ на Крым, в Форосе есть граждане Беларуси.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше