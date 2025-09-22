Боец СВО из Осинского района погиб в ДТП

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Борис Хошхоев, Илья Валентинович родился 19 февраля 1999 года в деревне Заглик. Окончил Майскую среднюю школу. Занимался гиревым спортом, является неоднократным чемпионом и призёром Осинского района по гиревому спорту. В 2018 году ушёл в армию, служил в танковых войсках. После службы работал в Усть-Илимске, где и познакомился со своей будущей супругой.