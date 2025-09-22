Боец СВО из Осинского района погиб в ДТП

Участник СВО, рядовой Илья Воронов из Осинского района Приангарья погиб в ДТП 20 сентября. Военнослужащему было 26 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Борис Хошхоев, Илья Валентинович родился 19 февраля 1999 года в деревне Заглик. Окончил Майскую среднюю школу. Занимался гиревым спортом, является неоднократным чемпионом и призёром Осинского района по гиревому спорту. В 2018 году ушёл в армию, служил в танковых войсках. После службы работал в Усть-Илимске, где и познакомился со своей будущей супругой.
Мужчина был мобилизован в 2022 году, женился в 2024 году. Илья Воронов получил осколочное ранение 25 мая 2025 года. 30 мая у него родился сын. В июне военнослужащий был отправлен домой на реабилитацию.
С бойцом простятся 23 сентября.