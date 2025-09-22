Актовый зал разрушен, пострадала библиотека: кадры последствий атаки БПЛА по школе в Крыму

8
По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, разрушен актовый зал, пострадала библиотека.
Сейчас власти устанавливают ущерб и сроки восстановления учебного заведения. Детей перевели на дистанционное обучение.
В результате украинской атаки 16 человек получили осколочные ранения, три человека погибли. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, семьи погибших получат по 1,5 млн рублей.
Кадры последствий — в фоторепортаже.
Узнать больше по теме
