Главное из брифинга Минобороны 22 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ освободили село в Днепропетровской области
Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Калиновское Днепропетровской области.
«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам, десантно-штурмовому и штурмовому полкам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица и Юнаковка Сумской области. Также «Север» атаковал четыре бригады в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Григоровка Харьковской области.
«ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада материальных средств», — пишет Минобороны РФ.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Великая Шапковка, Изюмское Харьковской области, Кировск и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 240 человек. Также ВС РФ уничтожили: 18 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, 10 станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение 11 украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: порядка 210 боевиков, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.
«Центр» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 550 человек. Также украинская сторона лишилась двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и артиллерийского орудия.
«Восток» наступает в Днепропетровской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе составили до 295 бойцов. ВС РФ также уничтожили три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Берислав, Отрадокаменка, Тягинка, Садовое и Белозерка Херсонской области.
Потери ВСУ в зоне действия группировки за сутки: порядка 50 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций РЭБ, два склада боеприпасов и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиационных бомб;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 339 БПЛА самолетного типа.