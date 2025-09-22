Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 22 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 22 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в Днепропетровской области

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Калиновское Днепропетровской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам, десантно-штурмовому и штурмовому полкам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Варачино, Могрица и Юнаковка Сумской области. Также «Север» атаковал четыре бригады в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Григоровка Харьковской области.

«ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, танк, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада материальных средств», — пишет Минобороны РФ.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Великая Шапковка, Изюмское Харьковской области, Кировск и Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 240 человек. Также ВС РФ уничтожили: 18 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, 10 станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение 11 украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: порядка 210 боевиков, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.

«Центр» улучшил положение по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 550 человек. Также украинская сторона лишилась двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и артиллерийского орудия.

«Восток» наступает в Днепропетровской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе составили до 295 бойцов. ВС РФ также уничтожили три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Берислав, Отрадокаменка, Тягинка, Садовое и Белозерка Херсонской области.

Потери ВСУ в зоне действия группировки за сутки: порядка 50 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций РЭБ, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по предприятию авиационной промышленности Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, центру подготовки иностранных наемников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • семь управляемых авиационных бомб;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 339 БПЛА самолетного типа.

