Военкор Коц: Оператор БПЛА узнал украинских гуманитарщиков и не тронул их

Опубликовано видео с камеры российского FPV-дрона, патрулировавшего трассу Константиновка — Дружковка.

Навстречу беспилотнику попался украинский микроавтобус, схожий с теми, на которых разъезжают боевики ВСУ. На крыша автомобиля имелись антенны РЭБ, а его водитель, заметив дрон, выпрыгнул из кабины и убежал на обочину.

Коптер приблизился, и стала видна голубая эмблема на капоте. Судя по логотипу, это был транспорт гуманитарной миссии «Пролиска» — в числе прочего она занимается эвакуацией гражданских из прифронтовых районов.

Поэтому дрон пролетел мимо — в поле зрения камеры попал водитель микроавтобуса, ожидавший взрыва в десятке метров на обочине, — и полетел дальше в поисках законной цели.

«И разумеется, нашел ее. Но представьте, как быстро надо было все это сложить в голове, чтобы не тронуть гуманитарщиков», — написал военкор Александр Коц.

