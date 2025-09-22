Новобранцы из Башкирии в осеннем призыве не будут отправлены в зону СВО

Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач СВО привлекаться не будут. Не менее трети из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.