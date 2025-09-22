Ричмонд
Новобранцы из Башкирии в осеннем призыве не будут отправлены в зону СВО

Осенний призыв начнётся с 1 октября и завершится 31 декабря 2025 года, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Источник: Башинформ

Осенний призыв в армию пройдет по запланированному графику с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Он отметил, что во время осенней призывной кампании новобранцы не будут направляться в зону проведения СВО.

По словам Владимира Цимлянского, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории Российской Федерации.

Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач СВО привлекаться не будут. Не менее трети из них попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска.

Владимир Цимлянский

Срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. Отправки призывников со сборных пунктов начнётся с 15 октября текущего года.

Цимлянский сообщил, что во время осеннего призыва будет продолжаться формирования спортивных и научных рот, а также научно-производственных подразделений.

Призывники на сей раз будут получать электронные повестки. Однако повестки на бумажных носителях оборонное ведомство не отменяет, они по-прежнему имеют юридическую силу. Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер будут направлены гражданину в личный кабинет на «Госуслугах».

Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учёта». По сути, это база данных граждан России, подлежащих воинскому учёту, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учёта в актуальном состоянии, объяснил Цимлянский. Данная система позволит призывным комиссиям предоставлять отсрочки от службы в армии без личной явки юношей.

В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к гражданину, согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», применяются временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки.

Напомним, во время осеннего призыва в 2024 году в Башкирии призвали более 4 тысяч новобранцев.