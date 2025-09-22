Дроны-камикадзе разобрали на части пикап ВСУ

Telegram-канал «Северный ветер» разметил видео, где показано, как машина безуспешно пыталась оторваться от преследования наших БПЛА.
Первый удар пришелся в левый борт. В результате взрыва выбило боковые окна и оторвало бампер. Второй летающий боеприпас врезался в переднюю часть: сорвало капот и начался пожар, полностью уничтоживший это изделие японского автопрома.
В ежедневных сводках, публикуемых российскими подразделениями, применяющими беспилотники, сообщается об уничтожении десятков единиц подобной техники противника. На некоторых участках трассы напоминают автомобильные кладбища.