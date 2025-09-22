Ричмонд
Дроны-камикадзе разобрали на части пикап ВСУ

На одной из дорог возле села Новодмитровка в Сумской области российские операторы дронов уничтожили пикап Nissan одного из формирований ВСУ. Боевики на этом транспортном средстве перевозили какой-то груз, накрытый маскировочной сетью.

Telegram-канал «Северный ветер» разметил видео, где показано, как машина безуспешно пыталась оторваться от преследования наших БПЛА.

Первый удар пришелся в левый борт. В результате взрыва выбило боковые окна и оторвало бампер. Второй летающий боеприпас врезался в переднюю часть: сорвало капот и начался пожар, полностью уничтоживший это изделие японского автопрома.

В ежедневных сводках, публикуемых российскими подразделениями, применяющими беспилотники, сообщается об уничтожении десятков единиц подобной техники противника. На некоторых участках трассы напоминают автомобильные кладбища.

