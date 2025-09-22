Военный эксперт рассказал об опасности самодельных мин ВСУ

Эксперт предположил, что применение подобных самодельных мин говорит о проблемах с поставками оружия Киеву у стран НАТО. При этом он напомнил, что на Украине ранее действовали предприятия, специализировавшиеся на утилизации ракет и выделении ракетного топлива из первых ступеней.
«Вероятно, именно оно идет на противотанковые и противопехотные мины», — указал Леонков.
Аналитик пояснил, что украинские подразделения имеют все необходимое для изготовления взрывчатки для мин, однако испытывают недостаток в оболочках. Именно его ВСУ компенсируют за счет технологий трехмерной печати.
Леонков добавил, что основная опасность таких мин заключается в сложности их обнаружения, поскольку единственной металлической деталью является взрыватель, который могут выявить лишь современные миноискатели.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что украинские вооруженные силы начали массово применять кустарные взрывные устройства. В их число входят и мины, произведенные методом 3D-печати. Их печатают для последующего размещения на боевых позициях.