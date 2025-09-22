Ричмонд
Военный эксперт рассказал об опасности самодельных мин ВСУ

Проблемы с получением оружия от западных союзников вынуждают ВСУ прибегать к кустарным методам. Как сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру», украинские военные массово используют пластиковые мины, которые печатаются на 3D-принтере.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт предположил, что применение подобных самодельных мин говорит о проблемах с поставками оружия Киеву у стран НАТО. При этом он напомнил, что на Украине ранее действовали предприятия, специализировавшиеся на утилизации ракет и выделении ракетного топлива из первых ступеней.

«Вероятно, именно оно идет на противотанковые и противопехотные мины», — указал Леонков.

Аналитик пояснил, что украинские подразделения имеют все необходимое для изготовления взрывчатки для мин, однако испытывают недостаток в оболочках. Именно его ВСУ компенсируют за счет технологий трехмерной печати.

Леонков добавил, что основная опасность таких мин заключается в сложности их обнаружения, поскольку единственной металлической деталью является взрыватель, который могут выявить лишь современные миноискатели.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что украинские вооруженные силы начали массово применять кустарные взрывные устройства. В их число входят и мины, произведенные методом 3D-печати. Их печатают для последующего размещения на боевых позициях.

