«Цель ВСУ — посеять панику». Кто устроил атаку на мирных людей в Форосе

Вечером в одном из отелей в поселке Форос шло праздничное мероприятие. По одним данным, был корпоратив частной компании, по другим — отмечали день рождения ребенка. Возможно, тогда одновременно проходили оба события. Вечер оказался теплым, и на открытой террасе оказалось немало людей. В 19:30, когда появились беспилотники и сбросили свой смертоносный груз, уже смеркалось. Поэтому люди не сразу среагировали: те, кто находился внутри, решили, что громкие звуки — это начало праздничного шоу. Очевидцы упоминали три или четыре удара, причем дроны старались бить именно по террасе.