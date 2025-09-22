«Цель ВСУ — посеять панику». Кто устроил атаку на мирных людей в Форосе

В 2024 году назад осколки запущенной с Украины ракеты убили двух возвращавшихся с работы мужчин в Симферопольском районе. А летом 2023-го в райцентре Раздольное беспилотник взорвался над четырнадцатилетней школьницей.
Был праздник…
Вечером в одном из отелей в поселке Форос шло праздничное мероприятие. По одним данным, был корпоратив частной компании, по другим — отмечали день рождения ребенка. Возможно, тогда одновременно проходили оба события. Вечер оказался теплым, и на открытой террасе оказалось немало людей. В 19:30, когда появились беспилотники и сбросили свой смертоносный груз, уже смеркалось. Поэтому люди не сразу среагировали: те, кто находился внутри, решили, что громкие звуки — это начало праздничного шоу. Очевидцы упоминали три или четыре удара, причем дроны старались бить именно по террасе.
Три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Остальные гости несколько часов провели в укрытии, куда их проводил персонал отеля.
«Всесторонняя медицинская помощь была организована в кратчайшие сроки, — сообщила утром в понедельник директор Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольга Еремина. — Все пациенты стабильны, наблюдается положительная динамика. В рамках оперативного реагирования были направлены две специализированные бригады “скорой помощи” на реанимобилях. Менее чем за двадцать минут к работе подключились дополнительно 47 сотрудников медорганизации. Мы развернули четыре операционных. Комплексную поддержку включала работа психолога, который проводил необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками».
Всего было госпитализировано 12 пострадавших от атаки беспилотников, четверо в руки врачей попали в тяжелом состоянии. Детей среди них нет. Среди раненых, кроме крымчан, севастополец и граждане Беларуси.
Министр здравоохранения РК Алексей Натаров рассказал, что у пострадавших осколочные ранения: проникающие, сквозные. Есть вторичные травмы, полученные во время падения.
«Помощь оказана в полном объеме, есть все препараты, медицинские средства. Компоненты крови — ничего не требуется, — уточнил министр. — Разве что возникнет необходимость в специализированных консультациях российских специалистов — например, из НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Оскольчатый перелом нетипичная травма для гражданских медиков, а вот военные врачи с такими повреждениями сталкиваются чаще».
Беспилотники атаковали также школу в поселке Форос. Беспилотник пролетел насквозь второй этаж и упал на спортплощадке. В это время, к счастью, там не было детей и преподавателей. Получил ранение дежуривший в тот вечер охранник. В здании разрушен актовый зал, повреждена библиотека.
Военных объектов нет.
Никакого «околовоенного» успеха атака дронов, оснащенных фугасными боеприпасами, Украине не принесла. На Южном берегу Крыма просто нет военных объектов. Но целью были вовсе не они. Смысл происходящего, как не первый год публично заявляет «просроченный» украинский президент Владимир Зеленский, спровоцировать массовый исход туристов с полуострова, запугать местных жителей. Цель провальная и недостижимая, но этого киевские власти явно не осознают.
Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, никакого массового исходы отдыхающих не наблюдается. В городе и поселках по-прежнему много туристов.
«Задача врага понятна: нанести максимальный урон и максимальный ущерб, посеять панику среди населения, — констатировала она. — Пострадала наша школа, где учатся 208 детей. Уже в ночь с воскресенья на понедельник было принято решение о переводе учеников на дистанционное обучение — до завершения восстановления поврежденных помещений. Уже приехала группа специалистов Минстроя РК, чтобы оценить ущерб».
ВСУ не в первый раз пытается атаковать Южный берег Крыма. Накануне этого курортного сезона, в мае, БПЛА были ликвидированы над Ялтой. Работу ПВО слышали жители Гурзуфа, Алупки и Алушты. Это была своего рода попытка сорвать курортный сезон. Жалкая и безуспешная.
В мае прошлого года ВСУ устроили комбинированную атаку с беспилотниками, ракетами и безэкипажными катерами. Одна из ракет в Алуште повредила пустующую хозпостройку. Видео, снятое в Алуште любителями острых ощущений, вопреки запрету, украинские СМИ пережевывали неделями, рассуждая о том, что «теперь в Крым никто не поедет». И, конечно, обманулись в ожиданиях.