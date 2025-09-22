Ричмонд
Установка «Бук» ВСУ загорелась после взрыва ракет

Пораженную пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук» формирований киевского режима показали на видео. Ролик размещен в Telegram-канале «Повернутые на войне».

Боевую машину снимали на большом расстоянии от нее — прилет российского боеприпаса пришелся в расположенные на направляющих ракеты, которые сдетонировали, а их остатки продолжали гореть. Над позицией поднялось большое облако дыма.

Где и когда было сделано это видео, не сообщается, и непонятно, что за версия ЗРК попала под удар. Возможно, это была модернизированная при помощи американцев установка, получившая неофициальное название FrankenSAM. На ней вместо штатных ракет — американские RIM-7 Sea Sparrow, не отличающиеся какой-то особенной эффективностью.