Установка «Бук» ВСУ загорелась после взрыва ракет

Боевую машину снимали на большом расстоянии от нее — прилет российского боеприпаса пришелся в расположенные на направляющих ракеты, которые сдетонировали, а их остатки продолжали гореть. Над позицией поднялось большое облако дыма.
Где и когда было сделано это видео, не сообщается, и непонятно, что за версия ЗРК попала под удар. Возможно, это была модернизированная при помощи американцев установка, получившая неофициальное название FrankenSAM. На ней вместо штатных ракет — американские RIM-7 Sea Sparrow, не отличающиеся какой-то особенной эффективностью.