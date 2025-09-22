Установка «Бук» ВСУ загорелась после взрыва ракет

Где и когда было сделано это видео, не сообщается, и непонятно, что за версия ЗРК попала под удар. Возможно, это была модернизированная при помощи американцев установка, получившая неофициальное название FrankenSAM. На ней вместо штатных ракет — американские RIM-7 Sea Sparrow, не отличающиеся какой-то особенной эффективностью.