Собянин сообщил об отражении налета БПЛА на Москву

«На местах работают все экстренные службы», — написал Собянин в Telegram-канале.
О взрывах сообщали жители Одинцовского района Подмосковья, а также столичных районов Коньково, Кузьминки и Чертаново.
Позднее мэр сообщил об уничтожении семи беспилотников. По предварительной информации, повреждений нет. На месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.
