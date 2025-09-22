Ричмонд
Силы ПВО России сбили девять БПЛА над Москвой

Средства ПВО России уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Вскоре после этого он сообщил об уничтожении еще двух беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации, повреждений нет. Данные о пострадавших также не поступали.

На местах падения БПЛА работают экстренные службы. О взрывах сообщали жители Одинцово, а также нескольких районов Москвы — Коньково, Кузьминок и Чертаново.

