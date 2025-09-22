Силы ПВО России сбили девять БПЛА над Москвой

По предварительной информации, повреждений нет. Данные о пострадавших также не поступали.
На местах падения БПЛА работают экстренные службы. О взрывах сообщали жители Одинцово, а также нескольких районов Москвы — Коньково, Кузьминок и Чертаново.
