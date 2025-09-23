В ВСУ назвали мошенником экс-советника офиса Зеленского Арестовича*: вот в чём его обвинили

Экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович* столкнулся с обвинениями в мошенничестве на Украине. Нелицеприятно высказались об Арестовиче* в 156-й бригаде ВСУ после того, как тот опубликовал пост о сборах на нужды этого украинского воинского подразделения.
«Политик опубликовал пост со сбором для 156-й бригады ВСУ, после чего официальный аккаунт бригады заявил, что не сотрудничает с Арестовичем*, и обозвал его мошенником», — цитирует РИА Новости источник в российских силовых структурах.
При этом Арестович* заявил, что военные якобы получили указания о его дискредитации от его политических оппонентов.
Ранее Арестович* заявил о масштабной коррупции в высшем политическом руководстве Украины, в том числе и в ближайшем окружении Владимира Зеленского.
Напомним, в России суд заочно арестовал Алексея Арестовича* за призывы к терроризму.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.