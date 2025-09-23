В ВСУ назвали мошенником экс-советника офиса Зеленского Арестовича*: вот в чём его обвинили

Экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович* столкнулся с обвинениями в мошенничестве на Украине. Нелицеприятно высказались об Арестовиче* в 156-й бригаде ВСУ после того, как тот опубликовал пост о сборах на нужды этого украинского воинского подразделения.