В ВСУ мобилизовали журналиста, расследовавшего коррупцию в окружении Зеленского

Журналист Денис Бигус попал под мобилизацию. Представитель СМИ занимался расследованием коррупции в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского. Теперь он будет служить в рядах ВСУ. Об этом сам журналист рассказал в эфире на YouTube.
Стоит напомнить, что Денис Бигус является руководителем издания «Bihus. Info». СМИ ранее опубликовало расследование о коррупции среди окружения Зеленского. После этого в Счетную палату Украины поступил запрос провести проверку трат, чтобы бюджетные средства не ушли в карманы чиновников.
«Мне тут Винницкий военкомат сделал предложение, от которого сложно отказаться, и хотя сейчас, когда я это записываю, я еще гражданский, в тот момент, когда вы это видите, я уже не совсем, как говорят в “тик-токах”, человек в качестве человека», — поделился Денис Бигус.
Ранее стало известно, кого чаще всего призывают в ВСУ. Новобранцами, в основном, становятся жители Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей.