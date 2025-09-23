Трое маленьких детей из России попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Ещё трое российских детей попали в украинскую базу «Миротворец». Об этом информирует РИА новости. Сообщается, что на сайте опубликованы данные девятилетних Миланы и Данила, а также восьмилетнего Захара. Причиной для занесения российских детей в списки «Миротворца» послужило то, что они якобы сознательно нарушили украинскую границу.
Накануне ещё одного восьмилетнего ребёнка занесли в указанную скандальную базу. На сайте «Миротворец» указано, что родившийся 10 июля 2017 года Глеб якобы «сознательно» смог нарушить государственную границу Украины.
Ранее «Миротворец» опубликовал не только имена и фамилии двух несовершеннолетних россиян, но и сведения о том, где они живут, а также ссылки на профили подростков в социальных сетях.
Тем временем россиянам объяснили, почему нельзя искать себя на экстремистском сайте «Миротворец».