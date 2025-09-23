Трое маленьких детей из России попали в базу украинского сайта «Миротворец»

Ещё трое российских детей попали в украинскую базу «Миротворец». Об этом информирует РИА новости. Сообщается, что на сайте опубликованы данные девятилетних Миланы и Данила, а также восьмилетнего Захара. Причиной для занесения российских детей в списки «Миротворца» послужило то, что они якобы сознательно нарушили украинскую границу.