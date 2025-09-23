На Украине назвали возможного лидера тихого переворота в стране

На Украине назвали фигуру, которая может возглавить так называемый «тихий переворот» в стране, в результате которого Владимир Зеленский может лишиться реальной власти. Прогноз делает украинское издание «Страна».
В публикации таким возможным лидером назван вице-премьер Михаил Фёдоров. Автор со ссылкой на источник пишет, что в украинском руководстве сложился сильный альянс, недовольный действиями главы офиса Зеленского Андрея Ермака. В числе прочих противостоять Ермаку готовы антикоррупционные структуры НАБУ и САП. Издание допускает, что Фёдоров может сменить Ермака на посту главы офиса Зеленского и таким образом заставит его «договариваться в каждом конкретном случае, учитывать разные интересы».
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев поделился мнением о возможных политических переменах на Украине. По его словам, в случае вмешательства западных стран в украинскую внутреннюю политику не исключен сценарий силовой смены Владимира Зеленского.
Депутат Верховной рады Анна Скороход также предположила, что Владимир Зеленский может потерять власть из-за военного переворота. По словам нардепа, в случае переворота власть временно перейдет к военным, которые подпишут международные соглашения. Затем будет сформировано переходное правительство, а после этого на Украине пройдут выборы.
О скорой смене власти на Украине высказался и бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, Зеленского уберут от власти на Украине путем внутреннего переворота. Не исключено, что парламентского.
Напомним, Владимир Зеленский подписал законопроект, предполагающий сокращение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Спустя три дня массовых протестов он отозвал спорные изменения в антикоррупционном законодательстве.
После этого аналитики отмечают, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может существенно повлиять на избирательную кампанию, которая стартует после завершения боевых действий.