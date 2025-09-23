На Украине назвали возможного лидера тихого переворота в стране

В публикации таким возможным лидером назван вице-премьер Михаил Фёдоров. Автор со ссылкой на источник пишет, что в украинском руководстве сложился сильный альянс, недовольный действиями главы офиса Зеленского Андрея Ермака. В числе прочих противостоять Ермаку готовы антикоррупционные структуры НАБУ и САП. Издание допускает, что Фёдоров может сменить Ермака на посту главы офиса Зеленского и таким образом заставит его «договариваться в каждом конкретном случае, учитывать разные интересы».