Киев вынашивал планы создания концлагерей на территориях Донбасса и Новороссии. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, подчеркнув, что вхождение этих регионов в состав РФ спасло их жителей от уничтожения.
«Порошенко, Зеленский заявляли: “Мы сделаем из этой территории концлагерь. Мы обнесем колючей проволокой [территории], и они будут там жить. Дети будут жить в подвалах, взрослые в этих концлагерях”. Вот эта судьба ожидала наших людей, русских людей», — сказал Водолацкий в интервью ТАСС.
Напомним, новые регионы — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав России по итогам проведённых на этих территориях референдумов. Это произошло в 2022 году.
При этом официальный Киев не признаёт принадлежность этих территорий Российской Федерации. Так, весной Зеленский заявил, что Украина не намерена признавать утраченные территории российскими даже по итогам мирных переговоров.
В то же время он признал, что Украине не хватит сил вернуть территории.