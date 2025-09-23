В Госдуме рассказали о планах Киева создать концлагеря в Донбассе и Новороссии

«Порошенко, Зеленский заявляли: “Мы сделаем из этой территории концлагерь. Мы обнесем колючей проволокой [территории], и они будут там жить. Дети будут жить в подвалах, взрослые в этих концлагерях”. Вот эта судьба ожидала наших людей, русских людей», — сказал Водолацкий в интервью ТАСС.