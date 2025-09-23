Кнутов: КНДР могут передать РФ секретное оружие для использования на СВО

«Если под секретным оружием КНДР скрываются оперативно-тактические ракеты, то они могут передать их России для использования в зоне СВО. Обычно такие ракеты имеют дальность 500 км или 1000 км. Передача подобных ракет вполне возможна, поскольку это высокоточное оружие, его надо опробовать, чтобы, может, даже какие-то изменения позже внести — доработать. То есть непосредственно на поле боя такие ракеты могут пройти испытания», — отметил эксперт.