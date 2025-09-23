Ричмонд
Кнутов: КНДР могут передать РФ секретное оружие для использования на СВО

Специалист отметил, что Северная Корея может передать российским военным новое оружие для проверки его в условиях боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Северная Корея может передать России свое новое секретное оружие, о котором рассказал глава страны Ким Чен Ын, для использования в зоне спецоперации на Украине, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, Ким Чен Ын рассказал о новом секретном оружии во время выступления на 13-й сессии Верховного народного собрания КНДР. Он не уточнил, что именно это за оружие.

«Если под секретным оружием КНДР скрываются оперативно-тактические ракеты, то они могут передать их России для использования в зоне СВО. Обычно такие ракеты имеют дальность 500 км или 1000 км. Передача подобных ракет вполне возможна, поскольку это высокоточное оружие, его надо опробовать, чтобы, может, даже какие-то изменения позже внести — доработать. То есть непосредственно на поле боя такие ракеты могут пройти испытания», — отметил эксперт.

Кнутов уточнил, что если речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах, то их вряд ли передадут России, поскольку до этого они должны пройти испытания.

Ранее стало известно, что межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20» или БПЛА могут быть секретным оружием КНДР.

