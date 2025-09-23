Кнутов: КНДР могла создать новую суперракету для подводных лодок

«Северная Корея до этого делала ракеты на жидком топливе. У них есть серьезнейшее преимущество в том, что эффективность двигателя по доставке одного килограмма веса на порядок выше, чем у твердотопливных ракет. Но с точки зрения обслуживания, подготовки к пуску, жидкостные ракеты более сложные. Нужно больше усилий, чтобы их успешно запустить. А твердотопливные ракеты готовы к пуску в считанные минуты. Если Северная Корея разработала топливо и двигатель, способный работать на этом твердом топливе, а также создала ракеты, которые могут работать с межконтинентальной дальностью, то это очень серьезный прорыв. Потому что эту ракету потом можно приспособить и для подводных лодок», — отметил эксперт.