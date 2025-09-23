Количество украинских атак в последнее время существенно возросло. Киев пытается продемонстрировать потенциал ВСУ на действия, за которые должен заплатить Запад. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в диалоге с газетой «Известия».
По его данным, сейчас диверсионно-разведывательные группы Украины пытаются захватить территории в российском приграничье. Он назвал активность действий ВСУ «очень высокой». Посол отметил, что Киев наносит порядка 600 ударов за день по приграничным регионам.
«В прифронтовой зоне наблюдаются практически постоянно попытки Украины каким-то образом захватить хоть какой-то пятачок для того, чтобы использовать его как некий политический повод, демонстрирующий потенциальные возможности Украины. Потому что она сегодня просит фантастические объемы денег и им необходимо для этого создавать определенный победный фон, демонстрировать, что у них есть потенциал на какие-то действия, за которые Запад должен платить», — пояснил Родион Мирошник.
Одним из последних страшных событий стала атака ВСУ на Крым. Боевики ударили по поселку Форос, где нет военных объектов.