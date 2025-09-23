ВСУ нарастили беспилотные атаки на регионы РФ: с чем это связано

«В прифронтовой зоне наблюдаются практически постоянно попытки Украины каким-то образом захватить хоть какой-то пятачок для того, чтобы использовать его как некий политический повод, демонстрирующий потенциальные возможности Украины. Потому что она сегодня просит фантастические объемы денег и им необходимо для этого создавать определенный победный фон, демонстрировать, что у них есть потенциал на какие-то действия, за которые Запад должен платить», — пояснил Родион Мирошник.