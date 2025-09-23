Украинские военные преднамеренно уничтожали колодцы в Запорожской области. Речь идёт о населённом пункте Малые Щербаки, рассказал штурмовик 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки войск «Днепр» ВС РФ с позывным «Увар». По словам бойца, таким образом ВСУ пытались лишить российских военных доступа к воде.
«Они даже колодцы сами FPV-шками забрасывают, чтобы у нас просто не было доступа к воде. Колодцы, которые стоят практически в каждом дворе. Они все оказались разбиты», — рассказал Увар РИА Новости.
Ранее сообщалось, что украинские солдаты занимались мародерством в Днепропетровской области, закапывая колодцы и выказывая неуважение к населению. В частности, они лишили еды и воды жителей села Новониколаевка.
Как ВСУ хотели отравить воду в колодце в Дзержинске, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что ВСУ при бегстве из Селидово заминировали колодцы и подходы к скважинам.