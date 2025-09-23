Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец рассказал, зачем ВСУ закидывали гранатами колодцы в Запорожской области

ВСУ уничтожали колодцы в Малых Щербаках, чтобы лишить ВС РФ доступа к воде.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные преднамеренно уничтожали колодцы в Запорожской области. Речь идёт о населённом пункте Малые Щербаки, рассказал штурмовик 5-й роты 392-го полка 19-й дивизии группировки войск «Днепр» ВС РФ с позывным «Увар». По словам бойца, таким образом ВСУ пытались лишить российских военных доступа к воде.

«Они даже колодцы сами FPV-шками забрасывают, чтобы у нас просто не было доступа к воде. Колодцы, которые стоят практически в каждом дворе. Они все оказались разбиты», — рассказал Увар РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты занимались мародерством в Днепропетровской области, закапывая колодцы и выказывая неуважение к населению. В частности, они лишили еды и воды жителей села Новониколаевка.

Как ВСУ хотели отравить воду в колодце в Дзержинске, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что ВСУ при бегстве из Селидово заминировали колодцы и подходы к скважинам.