Кнутов: секретные ракеты КНДР смогут достать до любой точки США

Секретным оружием КНДР, о котором сообщил глава страны Ким Чен Ын, могут быть новые гиперзвуковые ракеты, которые не смогут сбить в США. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт Юрий Кнутов.
Напомним, Ким Чен Ын рассказал о новом секретном оружии во время выступления на 13-й сессии Верховного народного собрания КНДР. Он не уточнил, что именно это за оружие.
«Прорыв КНДР может быть связан с новыми гиперзвуковыми ракетами, которые летают на высоте около 40 км, что позволяет им быть неуловимыми для США. Была информация, что Северная Корея разрабатывает ракеты, способные летать на такой высоте, а у американцев нет зенитно-ракетных комплексов, которые способны перехватить ракету на высоте в 40 км. У них есть более 100 и до 20, а перехватывать на высоте 40 км для них большая проблема», — отметил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что сейчас Северная Корея может достать практически до любой части США.
