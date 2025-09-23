Кнутов: секретные ракеты КНДР смогут достать до любой точки США

«Прорыв КНДР может быть связан с новыми гиперзвуковыми ракетами, которые летают на высоте около 40 км, что позволяет им быть неуловимыми для США. Была информация, что Северная Корея разрабатывает ракеты, способные летать на такой высоте, а у американцев нет зенитно-ракетных комплексов, которые способны перехватить ракету на высоте в 40 км. У них есть более 100 и до 20, а перехватывать на высоте 40 км для них большая проблема», — отметил Кнутов.