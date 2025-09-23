Марочко: ВС РФ продвинулись у шести поселений в Харьковской области

«За минувшие выходные и последние сутки наши подразделения имели ряд успешных продвижений на харьковском направлении. В районах Старицы и Синельниково ВС РФ расширили зону контроля в лесном массиве, есть небольшое продвижение в Волчанске и в районе Тихого. Северо-восточнее Хатнего наши бойцы улучшили тактическое положение, а также расширили зону контроля в районе Отрадного», — сказал он.