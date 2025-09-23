Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в работе аэропорта были введены в 2.25 мск.

«Аэропорт Самары (“Курумоч”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил он.

Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.