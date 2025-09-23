В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения в работе аэропорта были введены в 2.25 мск.
«Аэропорт Самары (“Курумоч”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил он.
Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.