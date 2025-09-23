Военные ВСУ добивают раненых сослуживцев, если есть возможность, что они попадут в плен и передадут ВС РФ какие-либо сведения. Об одном из таких случаев рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Директор». По словам российского бойца, это инцидент произошёл в Запорожской области около населённого пункта Новоивановка.
«Когда они отходили с опорного пункта в Новоивановке, одного из них ранило. И чтобы мы к нему не подошли, не забрали рации или какие-то сведения, они начали сбрасывать на него боеприпасы с дрона», — цитирует Директора РИА Новости.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как ВСУ добивали раненых сослуживцев за попытку отступить.
Напомним, в сети появилось леденящее душу видео, как украинские военные добили раненого сослуживца, когда он просил о помощи.
В январе в ООН сообщили, что ВСУ добивали дронами раненых российских бойцов.