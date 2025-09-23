Боятся даже в США: как суперракеты КНДР могут использовать на СВО

Секретное оружие Северной Кореи, о появлении которого сообщил глава страны Ким Чен Ын, может быть передано России для испытаний в зоне боевых действий в рамках спецоперации на Украине.
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал aif.ru, какое секретное оружие КНДР могут использовать в зоне СВО и почему его боятся даже в США.
Ракеты проверят на боевиках ВСУ.
21 сентября Ким Чен Ын во время выступления на 13-й сессии Верховного народного собрания КНДР сообщил, что страна в рамках наращивания своего оборонного потенциала разработала «секретное оружие». Что именно это за оружие — он не уточнил.
На следующий день южнокорейские эксперты предположили, что это может быть межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20», беспилотники или атомная подводная лодка.
Военный эксперт Кнутов, комментируя секретное оружие КНДР, отметил, что есть несколько вариантов. Один из них — новейшие оперативно-тактические ракеты. Именно их КНДР, в случае подтверждения этой информации, сможет передать России для применения в зоне СВО.
«Обычно такие ракеты имеют дальность 500 км или 1000 км. Передача подобных ракет вполне возможна, поскольку это высокоточное оружие, его надо опробовать, чтобы, например, доработать», — отметил эксперт.
Кнутов добавил, что если речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах, то их вряд ли передадут России, потому что до этого они должны пройти испытания.
Ударят в любую точку США.
Еще один вариант секретного оружия, которое могло появиться у КНДР, — это новейшие гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить в США.
«Мне пока не попадалась информация, что у КНДР есть гиперзвуковое оружие. Поэтому прорыв может быть связан именно с этим. Северная Корея разрабатывала ракеты, способные летать на высоте примерно 40 км. Я думаю, что речь идет о ракете, которая способна доставить боевую часть в любую точку Соединенных Штатов», — отметил эксперт.
Уникальность этих ракет заключается именно в высоте их полета.
«Проскальзывала информация, что Северная Корея разрабатывает ракеты, способные летать на высоте порядка 40 км, а у американцев нет зенитно-ракетных комплексов, которые способны перехватить ракету на такой высоте. У них есть более 100 и до 20, а перехватывать на высоте 40 км для них большая проблема», — уточнил Кнутов.
Суперракеты для подводных лодок.
Ким Чен Ын под секретным оружием также мог подразумевать новые суперракеты для подводных лодок.
Кнутов отметил, что ранее Северная Корея делала ракеты только на жидком топливе. Они довольно эффективны, но твердотопливные запускаются гораздо быстрее — в считанные минуты.
«С точки зрения обслуживания, жидкостные ракеты более сложные. А твердотопливные — готовы к пуску в считанные минуты. Если Северная Корея разработала топливо и двигатель, способный работать на этом твердом топливе, а также создала ракеты, которые могут работать с межконтинентальной дальностью, то это очень серьезный прорыв», — отметил эксперт.
Эту же ракету, по словам специалиста, можно приспособить для подводных лодок.
Ранее Кнутов рассказал, что суперракета «Дунфэн» может долететь из КНР до США.