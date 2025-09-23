Военнослужащий из Осинского района погиб в зоне СВО

Алексей Шантанов из Осинского района погиб в зоне СВО. Военнослужащему было 25 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Борис Хошхоев, Алексей Филиппович родился 22 октября 1999 года в селе Улей. Окончив местную школу, помогал родителям развивать личное подсобное хозяйство. Целый год молодой человек работал в КФХ.
В 2024 году Алексей Шантанов уехал в Нерюнгри, где заключил контракт с минобороны РФ.
Молодой человек служил на территории ЛНР, он пал при исполнении боевых задач 6 сентября 2025 года.
С военнослужащим простятся 25 сентября.