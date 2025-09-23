Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Лисичанска рассказал о текущей ситуации в ЛНР: как удается спасаться от дронов ВСУ

Житель ЛНР рассказал, как спасавшие его соседи чуть не стали жертвами БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация в ЛНР остается нестабильной из-за регулярных атак ВСУ. Они бьют по жителям, выбирая целями гражданские объекты. Житель Лисичанска рассказал, как соседи, спасая ему жизнь, чуть не стали жертвами украинских беспилотников. Такими сведениями поделился посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

Мужчина сообщил, что получил тяжелые травмы, находясь рядом с домом. Беспилотник ударил вблизи него. По словам мужчины, никаких военных объектов рядом не было. Он отметил, что спасся благодаря соседям, которые везли его до больницы. На обратном пути они сами могли стать целью дрона ВСУ.

«Вообще, там гремит часто. Ежедневно летают, сбивают их, в общем, крутят в том районе каждый день. Конечно, опасно. В этом районе лучше дома сидеть», — поделился пострадавший.

Стало также известно, что боевики ВСУ закидывали гранатами колодцы в населённом пункте Малые Щербаки. Так они лишали жителей доступа к воде.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше