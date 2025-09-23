Ситуация в ЛНР остается нестабильной из-за регулярных атак ВСУ. Они бьют по жителям, выбирая целями гражданские объекты. Житель Лисичанска рассказал, как соседи, спасая ему жизнь, чуть не стали жертвами украинских беспилотников. Такими сведениями поделился посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
Мужчина сообщил, что получил тяжелые травмы, находясь рядом с домом. Беспилотник ударил вблизи него. По словам мужчины, никаких военных объектов рядом не было. Он отметил, что спасся благодаря соседям, которые везли его до больницы. На обратном пути они сами могли стать целью дрона ВСУ.
«Вообще, там гремит часто. Ежедневно летают, сбивают их, в общем, крутят в том районе каждый день. Конечно, опасно. В этом районе лучше дома сидеть», — поделился пострадавший.
Стало также известно, что боевики ВСУ закидывали гранатами колодцы в населённом пункте Малые Щербаки. Так они лишали жителей доступа к воде.