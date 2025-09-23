ВСУ применили необычный способ переправы через реку Северский Донец при отступлении в ЛНР. Украинские военные использовали для этого детские надувные круги. Об этом рассказал боец российской группировки войск «Запад» с позывным «Ром».
По словам Рома, во время зачистки берега Северского Донца на юге Серебрянского лесничества российские военные нашли множество детских надувных кругов рядом с брошенными разгрузочными жилетами, бронежилетами и касками.
«Видно, что в ход у противника шли абсолютно все подручные средства во время отступления», — рассказал российский боец РИА Новости.
Ранее сообщалось, что несколько десятков погибших украинских военных оказались брошены в Запорожской области. Речь идёт о населённом пункте Ольговское.
Тем временем российский боец рассказал, зачем ВСУ закидывали гранатами колодцы в Запорожской области.
Кроме того, ВСУ оставили боеприпасы НАТО при отступлении из Курской области.