Российский боец Ром: ВСУ отступали через реку на детских надувных кругах

В ЛНР рассказали о необычном способе переправы ВСУ через реку при отступлении.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ применили необычный способ переправы через реку Северский Донец при отступлении в ЛНР. Украинские военные использовали для этого детские надувные круги. Об этом рассказал боец российской группировки войск «Запад» с позывным «Ром».

По словам Рома, во время зачистки берега Северского Донца на юге Серебрянского лесничества российские военные нашли множество детских надувных кругов рядом с брошенными разгрузочными жилетами, бронежилетами и касками.

«Видно, что в ход у противника шли абсолютно все подручные средства во время отступления», — рассказал российский боец РИА Новости.

Ранее сообщалось, что несколько десятков погибших украинских военных оказались брошены в Запорожской области. Речь идёт о населённом пункте Ольговское.

Тем временем российский боец рассказал, зачем ВСУ закидывали гранатами колодцы в Запорожской области.

Кроме того, ВСУ оставили боеприпасы НАТО при отступлении из Курской области.

